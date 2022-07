Čivović predsjednica komisije za ženski boks EUBC

Podgorica, (MINA) – Marija Čivović imenovana je za predsjednicu komisije za ženski boks Evropske bokserske konfederacije (EUBC), saopšteno je iz te međunarodne asocijacije.

Navodi se da je kandidatura Čivović dobila jednoglasnu podršku Upravnog odbora EUBC.

“Komisija broji devet članica i bavi se svim pitanjima koja se tiču ženskog boksa u Evropi”, navodi se u saopštenju.

Čivović obavlja funkciju sekretara Bokserskog saveza.

