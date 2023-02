Četvorka na vrhu uoči posljednjeg kola

Podgorica, (MINA) – Čelnu poziciju na tabeli 75. pojedinačnog prvenstva Crne Gore uoči posljednjeg kola dijele velemajstori Denis Kadrić i Dragiša Blagojević i FIDE majstori Andrej Šuković i Miloš Pečurica.

Pečurica je u osmom kolu iskoristio remije Kadrića, Blagojevića i Šukovića i pobjedom protiv Armina Mušovića uključio se u borbu za titulu.

U duelu na prvom stolu Denis Kadrić se odlučio za karo kan u duelu sa Andrejom Šukovićem.

“Nastala je zanimljiva pozicija, činilo se da Kadrić ima prostornu prednost, međutim nakon izmjene materijala nastala je jednaka završnica, pa je njihov duel okončan podjelom poena”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.

Velemajstor Dragiša Blagojević dugo je pokušavao da slomi otpor Vuka Miletića, koji je iskoristio neoprezan redosljed poteza iskusnog velemajstora u završnici, našao ideju za remi i preciznom odbranom došao do remija.

Remije vodećeg trojca iskoristio je Miloš Pečurica koji je prednost stečenu u otvaranju postepeno povećavao izuzetno preciznom igrom i na taj način došao do veoma važne pobjede.

“Takvi rezultati režirali su nikad interesantnije poslednje kolo, u kojem se u direktnim duelima sastaje vodeća četvorka. U velemajstorskim derbiju između Blagojevića i Kadrića, bijele figure vodiće Blagojević, dok će u fidemajstorskom derbiju Andrej Šuković voditi bijele figure protiv Miloša Pečurice”, piše u saopštenju.

Vrijedno je istaći da je pobjedu u osmom kolu ostvario mladi Peko Đurović i došao do 5,5 poena na svom kontu.

Brzim remijima Pavel Anisimov i Luka Drašković, odnosno Blažo Kalezić i Nebojša Nikčević su zadržali svoju kalkulaciju za visoki plasman.

Parovi devetog kola: Blagojević – Kadrić, Šuković – Pečurica, Anisimov – Vujošević, Drašković – Miletić, Šćekić – Kalezić, Nikčević – Đurović, Kisić – Mušović, Podlesnik – Pobor.

Tabela nakon osmog kola: 1-4. Blagojević, Kadrić, Šuković, Pečurica 6 5-11. Anisimov, Drašković, Đurovoć, Kalezić, Vujošević, Miletić, Šćekić 5,5…

