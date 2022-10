Cetinje domaćin Balkanskog prvenstva u šahu za mlade

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Balkana u šahu za mlade na Cetinju okupilo je 110 šahista iz deset država, saopštili su organizatori.

Navodi se da je to prvo takmičenje nakon obnavljanja rada Balkanske šahovske federacije.

Mladi šahisti će se do srijede na Cetinju nadmetati po standardnom tempu, a nakon slobodnog dana u petak i subotu biće odigrana prvenstva u ubrzanom i brzopoteznom šahu.

Takmičenje se igra u okviru kalendara Balkanske šahovske federacije, a organizator je Šahovski savez Crne Gore.

“Očekuje se dosta od mladih crnogorskih šahista Mila Pobora i Peka Đurovića koji su prvi, odnosno drugi nosilac u grupama do 18 i do 16 godina.

Očekujemo da i naše mlade šahistkinje i reprezentativke Mateja Popović i Milena Mosurović pruže igru na nivou one koju su pružile igrajući za reprezentaciju na Olimpijadi”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Na ceremoniji svečanog otvaranja gostima su se obratili predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović, predstavnica grada domaćina Jelena Milošević, kao i velemajstor Erald Derviši, predsjednik Balkanske šahovske federacije.

Umjetnički dio programa upriličili su članovi Kulturno umjetničkog društva Njegoš i talentovani učenici Muzičke škole Savo Popović Tara i Mijat Milić.

“Još jedan veliki iskorak našeg Šahovskog saveza i sjajna mogućnost za naše mlade šahiste da se okušaju sa vršnjacima iz okruženja. Šahovski savez Crne Gore je bio jedan od inicijatora obnavljanja rada Balkanske šahovske federacije, a to prvenstvo podržala je Svjetska šahovska federacija”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

