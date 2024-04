Cekliću 18 mjeseci supenzije

Podgorica, (MINA) – Fudbaler Mladosti, Zvonko Ceklić, kažnjen je sa 18 mjeseci zabrane igranja zbog učešća u neregularnosti utakmice, odlučila je

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza.

Navodi se da je Ceklić počinio prekršaj iz člana 92 Disciplinskog pravilnika Fudbalskog saveza.

“Odluka Disciplinske komisije biće proslijeđena nadležnim organima FIFA sa ciljem izricanja zabrane igranja na zvaničnim utakmicama u trajanju od 18 mjeseci u svim zemljama koje su članice Međunarodne fudbalske federacije (FIFA)”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da Fudbalski savez i Disciplinska komisija sarađuju sa državnim Tužilaštvom, koje vodi postupak vezan za utakmicu između Mladosti i Dečića i da će u odnosu na buduća saznanja otvoriti disciplinske postupke.

“U izrečenu disciplinsku mjeru zabrane igranja uračunava se vrijeme provedeno Odlukom o suspenziji od 29.02.2024. godine. Žalba ne zadržava sprovođenje izrečene disciplinske mjere zabrana igranja”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

