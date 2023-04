Čeferin i naredne četiri godine na čelu UEFA

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA), Aleksander Čeferin, tu funkciju obavljaće i naredne četiri godine, odlučeno je na Kongresu te asocijacije u Lisabonu.

Čeferin je bio jedini kandidat, a funkciju prvog čovjeka UEFA obavljaće do 2027. godine.

Čeferin je na čelu UEFA od 14. septembra 2016. godine, kada je zamijenio Mišela Platinija.

Mandat mu je prvi put produžen 7. februara 2019, a u Lisabonu dobio je podršku za novi četvorogodišnji ciklus.

Čeferin, po struci pravnik, prije UEFA bio je na čelu Fudbalskog saveza Slovenije od 2011. godine.

U fudbalu je prvi put ušao 2005. godine kao član Upravnog odbora futsal kluba Svea Lesna Litija, a godinu kasnije i u upravu Olimpije iz Ljubljane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS