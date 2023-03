Cavtat domaćin naučne konferencije CSA

Podgorica, (MINA) – Jubilarana, 20. Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije (CSA) biće održana od 20. do 23. aprila u Cavtatu, saopštili su organizatori.

Navodi se da su, osim tradicipnalnog suorganizatora Kineziloškog fakulteta Sveučilišta iz Splita, partneri tog naučnog skupa i Fakultet sporta iz Ljubljane i Kineziološki fakultet iz Zagreba.

Predsjednik CSA Duško Bjelica kazao je da se Međunarodna naučna konferencija nalazi na programu Evropskog koledža sportskih nauka za 2023. godinu.

“Konferenciji će poseban pečat dati i FIEPS Evrope koji ove godine slavi stotinu godina od osnivanja 1923. godine u Briselu. Prijavljeno je više od 359 učesnika iz 29 država sa pet kontinenata koji potpisuju ukupno 141 naučnih i stručnih radova iz oblasti sportskih nauka”, kazao je Bjelica.

Plenarni predavači su Robert C. Šnajder iz Odjela za kineziologiju, sportske studije i fizičku edukaciju Fakulteta u Brokportu, Igor Jukić sa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ingi Thor Einarson sa Univerziteta u Rejkjaviku, Šime Veršić sa Kineziološkog fakulteta u Splitu, Anamarija Jurčev Savićević iz Instituta za javno zdravstvo Splita i Dalmacije, Gregor Jurak sa Fakulteta za sport Univerziteta u Ljubljani, Nevenka Maras sa Učiteljskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba i Johanes Karl sa Univerziteta u Nimburgu.

Najavljeno je da će Konferencija imati i regionalnu doktorsku školu sa 42 studenta doktorskih studija sa univerziteta iz zemalja EU, radni sastanak uredničkih timova najznačajnih regionalnih naučnih časopisa iz oblasti sportskih nauka, kao i nekolika work šop prezentacija iz pojedinih sportova i sportskih disciplina.

“Svi abstrakti odobrenih radova biće objavljeni u časopisu Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine koji se nalazi u najprestižnijoj svjetskoj citatnoj bazi WOS , a cijeli radovi u međunarodnom časopisu Sport Mont koji se nalazi u citatnoj bazi SCOPUS”, rekao je Bjelica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS