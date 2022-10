Budva sjutra u Tivtu protiv Lineburga

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve igraće sjutra u Tivtu protiv njemačkog Lineburga prvu utakmicu prvog kola CEV kupa.

Crnogorski šampion nastup na evropskoj sceni ove sezone počeo je u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je u oba meča poražen od austrijske ekipe Zadruga DOB iz Blajburga.

Austrijski tim prvi duel u Budvi dobio je 3:0 (25:19, 25:15 i 25:21), dok je u revanšu pred svojim navijačima slavio 3:1 (37:35, 25:27, 25:21 i 25:18).

Duel u Tivtu počeće u 18 sati.

Revanš je naredne srijede u Lineburgu.

Bolji iz tog dvomeča u drugom kolu igraće protiv rumunskog Dinama iz Bukurešta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS