Budva sjutra protiv finske Valepe

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve igraće sjutra u Mediteranskom sportskom centru protiv finske Valepe u revanš utakmici CEV kupa.

Budvanski tim prvi međusobni duel u Finskoj izgubio je 3:0.

Crnogorskom predstavniku, koji će biti oslabljen neigranjem Vojina Ćaćića, neophodna je pobjeda od 3:0 ili 3:1 kako bi izborio “zlatni set”, koji bi odlučio pobjednika dvomeča.

Srednji bloker Luka Babić kazao je da Budva u Finskoj nije pokazala gotovo ništa od onoga što može.

“Naša igra nije bila na nivou i svjesni smo da moramo popraviti cjelokupnu sliku igre. Imali smo problema sa nekoliko manjih povreda i virusima, što nas je donekle usporilo, ali vjerujem da ćemo u Budvi prikazati mnogo bolju igru. Spremni smo i motivisani da pred našom publikom pružimo maksimum”, kazao je Babić.

Duel u Budvi počeće u 18 sati.

Bolji iz duela crnogorskog i finskog u šesnaestini finala CEV kupa igraće protiv turske Ziratbanke.

