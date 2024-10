Budva poražena i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve sa dva poraza završili su nastup u CEV kupu.

Budva je večeras pred svojim navijačima, u revanš meču prvog kola, izgubila od finske Valepe 3:1 (25:18, 25:13, 23:25 i 25:22).

Finski tim dobio je i prvi međusobni duel 3:0.

Budva je sezonu na evropskoj sceni počela u kvalifikacijama Lige šampiona, ali je izgubila oba meča od zagrebačke Mladosti (3:1 i 3:2).

Valepa će u šesnaestini finala CEV kupa igrati protiv turske Ziratbanke.

