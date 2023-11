Budva poražena i od Tirola

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve poraženi su večeras u Beogradu od Tirola iz Inzbruka 3:0 (25:20, 25:14 i 25:18), u utakmici trećeg kola turniru druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crnogorski prvak sa tri poraza, kao četvrtoplasirani, završio je učešće u kvalifikacionoj grupi 5 u Beogradu.

U prva dva kola izgubile je od Las Palmasa 3:0 (25:17, 25:18 i 25:22) i Partizana 3:1 (25:21, 25:22, 18:25 i 25:22).

Šampion Austrije u trci za jedno od tri mjesta u Ligi šampiona iz dvije kvalifikacione grupe odigrao je veoma sigurno i praktično ni u jednom trenutku nije dozvolio priliku ekipi Miljana Boškovića.

Do drugog trijumfa na turniru došao je nakon 67 minuta igre.

Budva će evropsku sezonu nastaviti u CEV Kupu, a u osmini finala igraće sa holandskim Dinamom.

Prvi duel u Holandiji zakazan je za 29. novembar.

