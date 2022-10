Budva od sjutra domaćin najboljim bokserkama Evrope

Podgorica, (MINA) – Budva će od 14. do 22. oktobra biti domaćin Evropskog prvenstva u boksu za seniorke, na kojem će se za medalje boriti 164 takmičarke iz 31 države, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Crnogorski boks predstavljaće Tamara Radunović i Bojana Gojković.

Predsjednik Bokserskog saveza Aleksandar Klemenko kazao je da mu je čast što će Crna Gora i Budva ugostiti najbolje bokserke Evrope.

„To je treće veliko međunarodno takmičenje koje organizujemo, a prvo seniorsko. Prethodna dva bili su šampionati Evrope za mlade. Očekuje nas kvalitetno takmičenje. Siguran sam da ćemo biti dobri domaćini i da ćemo šampionat organizovati na visokom nivou“, rekao je Klemenko na konferenciji za novinare.

Predsjednik opštine Budva Milo Božović kazao je da je predstojeći šampionat najveće sportsko takmičenje do sada u tom gradu.

„Nije prvo, imali smo ih dosta, ali je ovo prvi put seniorsko. Dodatan motiv je što imamo dvije takmičarke iz našeg grada koje učestvuju na ovom takmičenju i očekujemo najveće rezultate od njih. Očekujemo najbolje rezultate”, rekao je Božović.

On je, govoreći o crnogorskim predstavnicama na šampionatu, rekao da je Radunović iskusan borac koji može sve da iznenadi.

“Nadam se njenom uspjehu. Gojković je dijamant, prepoznat u svjetskom boksu. Od nje očekujemo najveći domet. Nadam se da će da ćemo dobiti evropskog šampiona u Budvi“, rekao je Božović.

Selektor Nikola Ružić naglasio je da će publika u Mediteranskom sportskom centru imati priliku da uživo vidi nosioce najsjajnijih medalja sa šampionata Evrope i svijeta i Olimpijskih igara.

On je naglasio da će budvanski šampionat biti takmičenje na najvećem nivou.

„Posebno me raduje što na seniorskom prvenstvu Evrope imamo i dvije naše bokserke. One su spremne i motivisane da pred svojom publikom iznende sve protivnice. To im je jedinstvena prilika. Siguran sam da će dati svoj makimum i da će nas obradovati“, rekao je Ružić.

On je kazao da je srećan zbog organizacije šampionata, navodeći da je to najveće sportsko takmičenje u Crnoj Gori ove godine.

„Imamo zadatak da svi ljudi koji su došli u Budvu iz nje odu srećni i zadovoljni“, rekao je Ružić.

Zvanično otvaranje šampionata na programu je sjutra u 17 sati, nakon čega će početi i prve borbe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS