Budva od 26. do 29. septembra domaćin Balkanskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Budva će od 26. do 29. septembra biti domaćin Balkanskog prvenstva i Balkan kupa u ritmičkoj gimnastici, na kojem se očekuje učešće više od 200 djevojčica iz 21 države, saopšteno je iz Gimnastičarskog saveza.

Najavljeno je učešće takmičarki iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije, Turske i Crne Gore.

Gost Gimnastičarskog saveza biće potpredsjednik Međunarodne gimnastičke federacije i predsjednik Balkanske gimnastičke federacije Suat Celen, kao i čelnci nacionalnih asocijacija država regiona.

Supervizor takmičenja biće Natalija Bulanova.

Organizator šampionata je Gimnastički savez, uz pomoć tradicionalnih sportskih prijatelja – Ministarstva sporta i mladih, Crnogorskog olimpijskog komiteta i Opštine Budva.

Na prošlogodišnjem šampionatu u Budvi, Crnu Goru je predstavljalo 15 djevojčica u individualnim i grupnim vježbama.

