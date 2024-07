Budva krajem septembra domaćin Balkanskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Balkansko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici biće održano od 26. do 29. septembra u Budvi, saopšteno je iz Gimnastičarskog saveza.

Navodi se da u toj asocijaciji očekuju da će broj učesnika nadmašiti prošlogodišnji balkanski šampionat, koji je okupio 250 persprktivnih gimnastičarki iz 13 država.

Crnogorsku reprezentaciju činiće seniorka Nina Dragović, juniorke Anđela Vuković i Jana Šišević i Simona Sekulić, koja će se takmičiti u pionirskoj konkurenciji.

“Važno je napomenuti da će na šampionatu, pored reprezentativki, učestvovati veliki broj gimnastičarki iz Crne Gore”, saopšteno je iz Gimnastičarskog saveza.

Organizator šampionata je Gimnastički savez, uz pomoć tradicionalnih sportskih prijatelja – Ministarstva sporta i mladih, Crnogorskog olimpijskog komiteta i Opštine Budva.

Na prošlogodišnjem šampionatu u Budvi, Crnu Goru je predstavljalo 15 djevojčica u individualnim i grupnim vježbama.

“Crnogorska reprezentacija u ritmičkoj gimnastici prošle godine na Balkanskom prvenstvu osvojila u pojedinačnim seniorskim kategorijama tri bronzane medalje, dok su prejuniorke u grupnim vježbama osvojile bronzu, a juniorke u grupnoj vježbi osvojile su duplo zlato”, piše u saopštenju.

