Buduućnost ubjedljiva protiv Igokee

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras Igokeu 111:77, u utakmici 18. kola Admiralbet ABA lige.

Domaćin je potpuno nadigrao rivala, do polovine meča stekao je ubjedljivu prednost, koja je sredinom posljednje četvrtine iznosila i 37 poena (103:66).

U pobjedničkom timu najefikasniji je bio Mekinli Rajt sa 22, Flečer Megi je ubacio 20, Jogi Ferel 14 poena.

U ekipi Igokee najbolji je bio Terel Karter sa 17 koševa.

