Budućnot Voli sjutra protiv Bahčešehira

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv Bahčešehira utakmicu petog kola A grupe Eurokupa.

Rival podgoričkog tima u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je tri pobjede, a jedini poraz doživio je od Gran Kanarije.

U prošlom kolu ubjedljivo je slavio protiv Trenta 110:70.

Bahčešehir je osnovan 2017. godine i već naredne godine izborio je plasman u elitni rang turskog takmičenja.

Već naredne godine klub je zaigrao evropsko takmičenje, FIBA Evrokup 2019. godine, a 2022. ga je osvojio pobjedivši u finalu italijansku Ređinu.

Prošle sezone su mogli da ponove uspjeh, ali ih je u finalu zaustavio njemački Kemnic.

Ekipu od prošle godine vodi crnogorski trener Dejan Radonjić, a dres nosi reprezentativac Marko Simonović.

Budućnost je nakon dva startna poraza upisala pobjede protiv Trenta i Trefl Sopota.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati i 30 minuta.

