Budućnost Voli u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u polufinale plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je večeras u Sremskoj Mitrovici, u revanš meču četvrtfinala, savladala Megu 82:80 i sa 2:0 u seriji izborila polufinale.

Prvi međusobni duel u Podgorici dobila je 94:77.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Alfa Kaba sa 16, Erik Grin je ubacio 14, dok su sa po 11 poena meč završili Dželil Obrajan i Marko Jagodić Kuridža.

U ekipi Mege najbolji je bio Ahmad Rori sa 22 koša.

Budućnost Voli će u polufinalu igrati sa boljim iz duela Crvene zvezde i Zadra.

