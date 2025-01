Budućnost Voli sjutra u Istanbulu protiv Baščešehira

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Istanbulu protiv Baščešehira u 14. kolu A grupe Eurokupa.

Lider grupe prvi međusobni duel u Podgorici dobio je 92:75, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je 11 pobjeda.

Budućnost je dobila posljednja dva meča, a uoči gostovanja Baščešehiru ima skor od šest trijumfa i sedam poraza.

Bahčešehir sa klupe predvodi crnogorski trener Dejan Radonjić, a ekipa je u odnosu na podgorički duel jača za bivšeg NBA igrača Furkana Korkmaza.

Bahčešehir je u posljednjih 13 utakmica doživio samo tri poraza – jedan u Eurokupu od Bešiktaša, dok su u domaćem prvenstvu poraženi od evroligaša Fenerbahčea i Efesa.

Duel u Sinan Erdem dvorani počeće u 17 sati.

