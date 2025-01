Budućnost Voli sjutra protiv Ulma

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnosti igraće sjutra protiv Ulma utakmicu 16. kola A grupe Eurokupa.

Budućnost je prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobila nakon produžetka 105:100, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je sedam pobjeda.

Ulm ima dva trijumfa više, a u posljednja dva kola upisao je poraze – od Gran Kanarije u gostima i Trenta pred svojim navijačima.

Biće to njihov deveti međusobni duel, a rezultat u seriji je neriješen 4:4.

Budućnost je bez pobjede u Ulmu od 2021. godine.

Trener Andrej Žakelj kazao je da je Budućnost u dobrom ritmu u posljednjih nekoliko utakmica.

“Pogotovo što se tiče pristupa, koncentracije i energije. To svaku utakmicu mora da bude na nivou, a protiv Ulma će to biti veoma bitno”, ocijenio je trener crnogorskog šampiona Andrej Žakelj.

On je istakao da Ulm igra agresivno, brzo i da su odlični šuteri.

“Sjećamo se prethodne utakmice u Podgorici, kada su postigli veli broj trojki. Spremamo se na to, znamo odakle prijeti opasnost, gdje su najsnažniji. Znamo koje su im mane, ali i oni znaju koje su naše mane. Moramo maksimalno da budemo fokusirani na zadatke”, rekao je Žakelj.

Duel u Ulmu počeće u 19 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS