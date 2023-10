Budućnost Voli sjutra protiv Lijetkabelisa

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli čeka težak posao u duelu Lijetkabelisa, prvi je meč i uvijek je prisutno psihološko breme favorita, kazao je trener podgoričkih košarkaša Petar Mijović.

Budućnost Voli i litvanski Lijetkabelis odigraće sjutra u Podgorici utakmicu prvog kola Eurokupa.

Mijović je kazao da respektuje rivala, ali da vjerujem u kvalitet svog tima.

“Udobrom raspoloženju nakon ubjedljive pobjede protiv Zadra ih čekamo i očekujemo da pobjedom krenemo u takmičenje u Eurokupu, kazao je Mijović.

Budućnost i ekipa iz Panivežisa do sada su dva puta bili rivali u Eurokupu – u sezoni 2017/18.

Litvanski tim je slavio u prvom meču 86:79, dok je Budućnostz bila bolja u Podgorici 76:62.

Povratnik u Budućnost Voli, Vladimir Mihailović, kazao je da su spremnbi da odigraju najbolje što mogu i da startuju pobjedom.

“Kao i u ostalim utakmicama rano je za preciziranje specifičnih stvari koje mogu odlučiti, ali kao i u utakmici sa Zadrom da pristupimo sa kvalitetnom energijom, a sa taktičke strane ćemo sigurno biti spremni tako da očekujem dobru partiju i pobjedu”, rekao je Mihailović.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

