Budućnost Voli sjutra protiv Gran Kanarije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici utakmicu posljednjeg, 18. kola, B grupe Eurokupa.

Podgoričkom timu za plasman u nokaut fazu neophodna je pobjeda, uz poraz Turk Telekoma od poljskog Slaska.

Prvi međusobni duel u Las Palmasu pripao je španskim košarkašima 97:70.

Gran Kanarija je obezbijedila nokaut fazu, u dosadašnjem dijelu grupne faze takmičenja ostvarila je 12 pobjeda i ima pet više od Budućnosti.

Utakmica u dvorani Morača počeće u 19 sati.

Iz podgoričkog kluba saopšteno je da će ulaz biti besplatan.

