Budućnost Voli sjutra protiv Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Beogradu protiv Crvene zvezde utakmicu šestog kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja ostvario je maksimalan učinak, a u duelima sa Crvenom zvezdom izgubio je posljednjih sedam mečeva.

Trener Budućnosti Petar Mijović kazao je da gostuju jednom od favorita lige.

“Crvena zvezda je ekipa sastavljena od velikog broja izuzetnih igrača. Po njihovom priznanju građeni su za najveće ambicije u Evroligi. Mi poslije teškog poraza u Burgu, gdje smo imali šanse, gdje smo imali periode dobre igre koje nismo valorizovali do kraja, idemo sa ambicijama u Beograd”, rekao je Mijović.

On je istakao da ekipa, prije svega, defanzivno mora da odigra dobru utakmicu.

“Sigurno da će biti teška utakmica, sigurno da nam za dobar rezultat treba perfektna utakmica. Posebno defanzivno, gdje njihove najveće napadačke moći, kroz individualni kvalitet, kroz situaciju jedan na jedan, pik-en-rol igru moramo da svedemo na minimum, ako želimo da ostanemo u meču”, rekao je Mijović.

On je naglasio da je podgoričkom timu meč u Beogradu veliki izazov.

“Tako pristupamo ovoj utakmici. Želimo da se nadigravamo, želimo da u toj utakmici pokažemo da i mi imamo svoj kvalitet i da nismo slučajno tu gdje jesmo nakon pet kola ABA lige”, poručio je Mijović.

Nedjeljni duel u Beogradskoj Štark areni počeće u 19 sati.

