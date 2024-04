Budućnost Voli pobjednik IMBL lige

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobjednici su IMBL lige.

Budućnost je danas u finalnom meču pobijedila Cedevitu junior rezultatom 66:49.

Najefikasniji u podgoričkom timu bio je Ilija Radović sa 14, Miloš Knežević je ubacio 12, dok je Nikolić meč završio sa deset poena.

Knežević i Radović izabrani su u najbolju petorku turnira.

Njih dvojica su igrali za ekipu Istoka na All Star meču koji je ekipa Istoka pobijedila poslije drugog produžetka.

Radović je bio MVP te utakmice.

Budućnost je u četvrtfinalu eliminisala hrvatski Kastav 64:42, dok je u polufinalu pobijeđen Mornar rezultatom 60:39.

