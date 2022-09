Budućnost Voli osvojila trofej

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobjednici su memorijalnog turnira Ljubo Jovanović.

Budućnost je večeras u Bemaks areni, u finalnom meču, savladala Podgoricu 81:57.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Fil But sa 15, Kenan Kamenjaš ubacio je 12, dok su sa po deset poena meč završili Aron Vajt i Kameron Rejnolds.

U ekipi Podgorice najbolji je bio Mladen Vujić sa 21 poenom.

U meču za treće mjesto Mornar Barsko zlato je bio bolji od Sutjeske 77:73.

