Budućnost Voli nastavila akciju saradnje sa osnovnim školama

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub Budućnost Voli i u predstojećoj sezoni nastavlja sa akcijom saradnje sa osnovnim školama na teritoriji Glavnog grada, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je tradicionalno akcija krenula iz najstarije podgoričke škole, “Savo Pejanović”.

“Naši igrači, Andrija Slavković i Andrija Grbović, u pratnji pomoćnog trenera Luke Sjekloće koji je i sam bivši učenik škole, družili su se sa đacima, nastavnicima i direktorom škole. U zanimljivom razgovoru, kao i pokaznim vježbama odigran je i mini basket meč 3 na 3”, saopšteno je iz Budućnost Volija.

Navodi se da su đaci dobili od kluba 50 karata za meč protiv Zadra u subotu.

“Sigurni smo da će biti glasna podrška našim momcima. Naš klub će tokom cijele sezone nastaviti saradnju, kako sa osnovnim tako i sa srednjim školama koje će uvijek imati otvorena vrata kada je u pitanju naš najveći klub”, piše u saopštenju Budućnost Volija.

