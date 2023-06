Budućnost Voli i naredne sezone u Eurokupu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i naredne sezone igraće u Eurokupu, a regionalnu NLB ABA ligu u tom takmičenju predstavljaće i Cedevita Olimpija.

Na sastanku čelnika takmičenja i predstavnika klupa saopšteno je će u Eurokupu naredne sezone igrati Lietkabelis, Aris, Bešiktaš, Budućnost Voli, Cedevita Olimpija, Trento, Gran Kanarija, Hapoel Tel Aviv, Huventud, London, Burg, Pariz, Prometej, Ulm, Šljonsk, Turk Telekom, Kluž, Venecija, Hamburg i Vulvsi iz Viljnusa.

U odnosu na prošlu sezonu novi klubovi su Aris, Bešiktaš i Vulvsi.

Titulu u Evrokupu brani Gran Kanarija, koja je prošle sezone u finalu savladala Turk Telekom.

Španska ekipa je zbog finansija odustala od nastupa u Evroligi.

Saopšteno je da će Eurokup naredne sezone biti igran po novom sistemu takmičenja.

Umjesto dosadašnjih osam, u narednu rundu prolazi po šest najboljih iz dvije grupe.

Prve dvije ekipe idu direktno u četvrtfinale, dok će ekipe koje završe od 3. do 6. mjesta igrati osminu finala.

U osmini i četvrtfinalu igra se po jedna utakmica, dok se polufinale i finale igraju na dva dobijena meča.

Prednost domaćeg terena ima ekipa koja je bolje plasirana.

