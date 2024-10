Budućnost u nedjelju dočekuje Đer

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti neće razmišljati o imenu protivnika, već će se fokusirati na sebe i svoju igru, kazala je pivot Klara Monti Danijelson.

Budućnost i Đer odigraće u nedjelju u Podgorici utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.

Gost podgoričkog kluba biće zvanični šampion Evrope, koji u svojim vitrinama ima šest trofeja EHF Lige šampiona.

Đer ima maksimalan učinak nakon tri odigrana kola, dok je Budućnost uprkos dobrim izdanjima u Bukureštu i Odenzeu i dalje bez bodova u elitnom takmičenju.

Danijelson je kazala da očekuje tešku utakmicu, navodeći da je Đer pun kvalitenih igračica.

“Naš cilj je da nastavimo progres kako sezona odmiče i da se fokusiramo prije svega na našu igru, moramo da se držimo zajedno i razmišljamo više o nama nego li o protivniku”, kazala je Danijelson.

Ona je naglasila da Budućnost ne treba da se plaši bilo koga.

“Ponavljam, samo da razmišljamo o našoj igri i da budemo ozbiljne u svakom momentu i da ne padamo psihički. Utakmice sa Rapidom i Odenzeom treba da nam budu putokaz“, rekla je iskusna Šveđanka.

Ona očekuje da će Budućnost igrati sve bolje kako sezona bude odmicala.

“Mlad smo tim koji definitivno ima potencijal. Samo moramo da vjerujemo u svoj sistem, filozofiju i sugurno ćemo napredovati. Glava je najvažnija”, rekla je Danijelson.

Golmanka Sakura Hauge istakla je da Đer ima iskusne igračice i odličan tim.

“Znamo da smo autsajderi u narednom meču, ali to ne znači da se plašimo. Moramo da prikažemo borbeni duh kao protiv Odenzea i onda imamo čemu da se nadamo”, rekla je Hauge.

Ona je naglasila se Đer ljetos dodatno pojačao.

“Puni su internacionalki sa velikim iskusvom, svojevrsni miks brzih, snažnih igračica i odličnih šuterki, dobrih pivota. Čeka nas veliki izazov, ali niko nije nepobjedljiv”, rekla je Hauge.

Nedjeljni duel u dvorani Morača počeće u 16 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS