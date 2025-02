Budućnost sjutra sa Iskrom za polufinale

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Iskre odigraće sjutra u Tuzima odgođeni meč četvrtfinala Kupa Crne Gore.

Početak meča zakazan je za 13 sati.

Posljednjeg polufinalistu odlučiće duel Petrovca i Rudara, u utorak na stadionu „Mitar Mićo Goliš“.

Plasman u polufinale, krajem novembra prošle godine, izborili su Dečić i Mornar.

