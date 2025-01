Budućnost sjutra protiv Vukova, u nedjelju duel sa Zemunom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budućnosti duelom protiv beogradske ekipe Vukovi nastaviće sjutra takmičenje u Regionalnoj A1 ligi.

Početak meča na bazenu Sportskog centra Morača zakazan je za 19 sati i 30 minuta.

U nedjelju u Podgorici gostovaće ekipa Zemuna (18).

Trener podgoričkih vaterpolista Aleksandar Aleksić kazao je da bi Budućnost pobjedom protiv Vukova, drugoplasiranom ekipom na tabeli, napravila veliki korak ka plej-ofu.

“Odlično smo radili, malo smo promijenili sastav. U ekipi više nije Mlađan Janović koji je završio igračku karijeru. Pojačali smo se dovođenjem Damjana Vujičića, jednog iskusnog dječaka koji je igrao i ima iskustvo u Ligi šampiona. Daćemo sve od sebe i probaćemo da pobijedimo obje utakmice”, rekao je Aleksić.

U grupi B, Budućnost je treća na tabeli sa pet pobjeda i tri poraza.

Vukovi imaju trijumf više.

