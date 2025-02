Budućnost sa Mornarom, Teodo rival SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija, SC Derbija, Mornar Barskog zlata i Teoda igraće u polufinalu završnog turnira Kupa Crne Gore u Bijelom Polju.

Budućnost je u dvorani Nikoljac, u četvrtfinalnom meču, savladala hercegnovsko Primorje 96:83.

Rival u polufinalu podgoričkom timu biće barski Mornar, koji je u četvrtfinalnom meču, u uzbudljivoj završnici, pobijedio Pdgoricu Bemaks 82:81.

Podgorica je imala napad za pobjedu, ali je šut Pavla Đurišića za tri poena završio na obruču.

U drugom polufinalu sastaće se SC Derbi i Teodo.

SC Derbi, koji brani trofej, nastup u polufinalu izborio je pobjedom protiv Sutjeske EPCG 87:81.

Teodo je u četvrtfinalnom meču slavio protiv domaćina, ekipe Jedinstva 95:85.

Polufinalni mečevi na programu su sjutra.

