Budućnost protiv CSKA u Sofiji, Mornar gost Radničkog u Kragujevcu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Mornara odigraće sjutra prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Budućnost će u Sofiji, u 19 sati i 30 minuta, igrati protiv CSKA.

Mornar će 30 minuta kasnije u Kragujevcu biti gost Radničkog.

Revanš utakmice na programu su naredne srijede i četvrtka u Podgorici.

Budućnost je na startu kvalifikacija eliminisala kosovsku ekipu Mališeva, dok je Mornar bio bolji od Dinama iz Tbilisija.

