Budućnost pobjednik Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobjednici su Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Podgorici, u finalnom meču, savladala plavsko Jezero 2:1 i peti put osvojila trofej.

Najbolja je bila i 2013, 2019, 2021. i 2022. godine.

Plavski tim plasmanom u finale ostvarilo je najveći uspjeh u istoriji kluba.

Jezero je povelo već u trećem minutu, golom Edisa Redžepagića.

On se najbolje snašao u petercu Budućnosti i glavom savladao Filipa Domazetovića.

Poravnao je u 51. Milan Vukotić, koji je iskoristio akciju rezervista Lazara Savovića i Vasilija Adžića i preciznim udarcem pogodio gonji desni ugao gola Igora Asanovića.

Pobjednika je odlučio Đorđe Despotović u 85. minutu, efektnim pogotkom iz slobodnog udarca.

Vukotić je do gola mogao i u 15. minutu, ali se ispriječila stativa.

U prilici je u 32. minutu bio i Despotović, šutirao je glavom sa svega pet metara, nakon ubacivanja Ognjena Gaševića iz kornera, ali je sigiran pogodak spriječio golman Jezera.

Najbolju priliku za Jezero imao je Petar Pavlićević u 58. minutu, bio je sam ispred Domazetovića, pokušao je da ga zaobiđe, ali se nije najbolje snašao.

U duelu protiv Jezera od podgoričkog tima oprostio se i Vasilije Adžić, koji će naredne sezone pojačati torinski Juventus.

Uoči početka finalnog meča golgeteru Jedinstva Žarku Koraću uručen je Trofej Radija Crne Gore, koji se dodjeljuje najboljem strijelcu Meridianbet Prve crnogorske lige.

