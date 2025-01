Budućnost pobijedila Vajpers

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti pobijedile su večeras u Podgorici norveški Vajpers 26:20, u utakmici devetog kola B grupe Lige šampiona.

To je prvi trijumf podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i remi i sedam poraza.

Budućnost se revanširala trostrukom šampionu Evrope, od starta imale su potrebnu energiju, karakter i želju da dođu do trijumfa protiv velikog favorita.

Podgoričke rukometašice povele su u 8. minutu (4:3), a do značajnije prednosti prvi put su stigle u 12. minutu kada je bilo 7:3.

U 23. minutu prvi put imale su pet golova prednosti (11:6), a na velikom odmoru bilo je 13:9.

Da Budućnost nezaustavljivo ide ka pobjedi bilo je jasno u 40. minutu kada je Jelena Vukčević iz sedmerca donijela šest golova prednosti – 19:13.

Ona je bila najefikasnija u pobjedničkom timu sa sedam golova, Ivana Godeč postigla je četiri, a jedan manje Ivona Pavićević.

U norveškom timu istakla se Lois Abing sa osam pogodaka.

