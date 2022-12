Budućnost pobijedila Storhamar

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici norveški Storhamar 24:23 (12:11), u utakmici sedmog kola B grupe Lige šampiona.

To je treći trijum podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i remi i tri poraza.

Junak utakmice bila je golmanka Armel Atingre, koja je u posljednjim sekundama utakmice odbraila zicer Oliviji Lofkvist i spriječila izjednačenje.

Utakmicu je završila sa 17 odbrana.

Budućnost je u Bemaks areni nadigrala norveškog vicešampiona, u većem dijelu meča bila u vođstvu, koje je u 24. minutu iznosilo i četiri gola (11:7).

Norvežanke su do poluvremena smanjile zaostatak, a u 38. minutu stekle prednost od dva gola (16:14).

Budućnost je serijom od četiri vezana pogotka povela 18:16, vodila je i 19:17 i 20:18.

Prednost od dva gola imala je i minut i deset sekundi prije kraja (24:22), koju je zahvaljujući Atingre uspjela da sačuva.

Najefikasnije u pobjendičkom timu bile su

Milena Raičević sedam i Matea Pletikosić šest, dok je Ivana Godeč meč završila sa tri gola.

U norveškom timu po četiri pogotka postigle su Olivija Lofkvist, Martin Svendsberger, Tina Abdula i Guro Nestaker.

Budućnost i Storhamar biće rivali i u narednom kolu, 11. decembra u Norveškoj.

