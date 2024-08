Budućnost nastavila dominaciju i u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Podgorički tekbol par, TEQ Budućnost, pobjednik je šestog ovosezonskog turnira Crnogorske tekbol lige u Tivtu.

Marko Žarković i Andrija Jovanović savladali su u finalu, na gradskoj rivi Pine, ekipu Bijele 2:0 (12:6, 12:11).

Ekipi Bijele, za koju su nastupali braća Svetozar i Petar Gardašević, bilo je to prvo finale na nekom tekbol turniru, a do njega su došli kao šesti nosioci.

Gardaševići su u četvrtfinalu bili bolji od PG Tekersa (Vaso Pejović i Nikola Popović) 2:0 (12:9 i 12:6), a u polufinalu priredili su iznenađenje i slavili protiv Stekersa – Veljka Ljumovića i Matija Bojovića, nakon preokreta – 2:1 (12:9, 6:12 i 6:12).

U drugom dijelu žrijeba, Budućnost je bila dominantna – lideri na tabeli Crnogorske tekbol lige u četvrtfinalu su bili bolji od ekipe Tivat Adriatik 2 (2:0 – 12:6 i 12:5), a u polufinalu od bjelopoljskog Borca 2:0 (12:9 i 12:7).

Borac (Dino Hasanović i Enis Lukač) i prvi tim Tekbol kluba Tivat Adriatik (Evgeni Gavronin i Grigori Kručinin), odigrali su najuzbudljiviji meč u Tivtu.

Poslije više smjena vođstva i meč lopti na obje strane, na kraju slavio je Borac 2:1 (10:12, 12:7 i 16:14).

Potpredsjednik Opštine Tivat Andrija Petković podsjetio je da je turnir u Tivtu za njih na neki način i obavezujući, jer je prošle godine po mišljenju takmičara i publike, bio najbolji u Crnoj Gori.

“Mislim da smo ove godine otišli korak dalje. Organizacija je ispunila sva očekivanja, tako da i organizator, a i mi kao Opština koja je podržala projekat, možemo biti zadovoljni. Ove godine smo u projekat ušli sa posebnim imperativom, jer je u Tivtu osnovan i Teqball klub Tivat Adriatik, koji već iza sebe ima dobre rezultate”, rekao je Petković.

On se zahvalio Tekbol savezu i brojnim gledaocima koji su došli na Pine i uveličali taj događaj.

Izuzetno zanimljivo je bilo i u singl kategoriji.

Nakon posljednja tri turnira, na kojima su se za trofej borili Marko Žarković i Veljko Ljumović, u Tivtu se u borbi za pehar, Žarkoviću pridružio saigrač Andrija Jovanović.

Andrija je u polufinalu bio bolji od talentovanog Veljka Ljumovića 2:0 (10:12, 9:12), a okršaj između predstavnika ekipa Budućnost i Steqers, gledali smo i u drugom polufinalu – Žarković je bio bolji od Matije Bojovića 2:0 (12:9 i 12:9).

U meču za trofej Žarković je slavio 2:0 (12:8 i 12:8).

Ljetnja turneja biće nastavljena turnirom Jadranske Tekbol lige, 17. avgusta u Sarajevu.

