Budućnost i Budim najuspješniji u jesenjem dijelu sezone

Podgorica, (MINA) – Stonoteniseri Budućnosti i stonoteniserke beranskog Budima bili su najuspješniji na prvom turnusu prvenstva Crne Gore, u konkurenciji mlađih kadeta.

Budućnost je dvorani Verde ostvarila maksimalan učinak i upisala svih sedam pobjeda.

Drugo mjesto zauzeli su stonoteniseri Valdanosa iz Ulcinja sa šest pobjeda i jednim porazom.

Kao trećeplasirani završio je Novi iz Herceg Novog sa pet pobjeda i dva poraza.

U konkurenciji mlađih kadeta nastupilo je osam ekipa.

U ženskoj konkurenciji Budim je sa sve tri pobjede bio najuspješniji.

Na drugom mjestu je Valdanos iz Ulcinja sa dvije pobjede i porazom, dok je treće Jedinstvo iz Bijelog Polja, sa jednom pobjedom i dva poraza.

U kategoriji mlađih kadetkinja takmičile su se četiri ekipe, nakon što je Budućnost izostala sa takmičenja.

Najavljeno je da će najbolji takmičari iz svih crnogorskih klubova nastupiti naredne sedmice na najvećem međunarodnom takmičenju u organizaciji Stonoteniskog saveza – WTT Youth seriji.

