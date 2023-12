Budućnost bolja FMP-a

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu FMP-a iz Železnika 82:76, u utakmici 11. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je upisala osmi trijumf, dok je FMP doživio osmi poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Domaćin je opravdao ulogu favorita i tokom cijelog meča bio u vođstvu, koje je više puta bilo i dvocifreno.

Ekipa iz beogradskog predgrađa nije se predavala i u 37. minutu, nakon serije od 9:0, zaostatak je svela na dva poena (74:72).

Budućnost se , nakon tajm-aut, konsolidovala i sa šest vezanih poena riješila pitanje pobjednika.

U podgoričkom timu Petar Popović, Mekinli Rajt i Marvin Džons ubacili su po 11, dvocifren učinak je imao još samo Joan Makundu sa deset poena.

Francuz Igo Beson je bio najefikasniji u FMP-u sa 19 poena.

