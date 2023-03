Budućnost Bemaks u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće u finalu završnog turnira WABA lige.

Budućnost je danas u Podgorici, u polufinalnom meču, savladala Montanu 73:57 i izborila šesto finale regionalnog takmičenja.

Domaći tim do pobjede vodile su Marija Leković sa 21 i Dragana Živković sa 17 poena.

U bugarskom timu najbolja je bila Anđelika Mitrašinović, nekadašnja igračica Budućnosti, sa 17, dok je Gabrijela Nikolova dodala 13 koševa.

Rival Budućnosti u nedjeljnom finalu biće bolji iz duela Cinkarne Celje i Vojvodine (19).

