Budućnost Bemaks sjutra u Bukureštu, teška povreda Kardoso

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa gostovanjem Bukureštu nastaviće sjutra takmičenje u EHF Ligi šampiona.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila po pobjedu i remi, uz šest poraza i osvojila tri boda.

Brest i Debrecin, koji su glavni konkurenti podgoričkom timu u borbi za pozicije koje vode u osminu finala, imaju po četiri boda više.

ĆSM Bukurešt je favorit pred svojim navijačima, nakon što je krajem oktobra slavio u Podgorici 29:24.

Budućnost će u Bukureštu biti oslabljena neigranjem desnog krila Adriane Kardoso de Kastro, koja je povrijedila koljeno na posljednjem treningu pred put u Rumuniju i čeka je pauza od tri mjeseca.

“Povreda brazilske reprezentativke je veliki peh za tim Bojane Popović, koji će u preostalih šest kola grupne faze, pokušati da izbori plasman u osminu finala EHF Lige šampiona”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je bilo problema i sa prtljagom na putu za rumunsku prijestonicu.

“Jeleni Vukčević i Nađi Kadović još nijesu stigle torbe, pa je upitno da li će biti u sastavu za sjutrašnji duel”, piše u saopštenju.

Nedjeljni duel počeće u 16 sati.

