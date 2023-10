Budućnost Bemaks sjutra gost Debrecina

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra protiv mađartskog Debrecina utakmicu petog kola B grupe Lige evropskih šampiona.

Biće to duel direktnih rivala za plasman u eliminacionu rundu.

Oba tima uoči meča u Debrecinu imaju po pobjedu i tri poraza.

Subotnji duel počeće u 16 sati.

