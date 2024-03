Bubanja novi trener Mladosti

Podgorica, (MINA) – Slavoljub Bubanja novi je trener fudbalera Mladosti, saopšteno je iz tog fudbalskog kluba.

Bubanja će na kormilu tima iz Donje Gorice naslijediti Radisava Dragićevića, sa kojim je juče sporazumno prekinuta saradnja.

Iskusni stručnjak, koji je sa Čelikom osvojio Kup Crne Gore, u Crnoj Gori vodio je i Mornar, Bokelj, OFK Bar, Arsenal iz Tivta, Jedinstvo i Bokelj.

U Premijer ligi Bosne i Hercegovine bio je trener Mladosti i Zvijezdi, dok je u Sjevernoj Makedoniji radio kao trener Pobede iz Prilepa.

U MLadost dolazi iz kuvajtskog Al Šababa.

