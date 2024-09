Brskovo odustalo od takmičenja, pomjeren start Prve lige

Podgorica, (MINA) – Rukometni klub Brskovo iz Mojkovca u predstojećoj sezoni neće učestvovati u zvaničnim takmičenjima, u organizaciji Rukometnog saveza, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da se to odnosi na seniorski i kadetski sastav.

“Rukometni savez je, nakon odustajanja Brskova, u obavezi da pripremi novi raspored takmičenja u Prvoj crnogorskoj ligi. To takmičenje, kao i Kadetska liga umjesto 28/29. septembra, počeće 5/6. oktobra”, stoji u saopštenju.

Navodi se da kalendar takmičenja u ženskim ligama ostaje nepromijenjen.

