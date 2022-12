Broten pobijedio u ValDizeru

Podgorica, (MINA) – Norvežanin Lukas Broten pobjednik je prvog slaloma sezone koji je za Svjetski kup alpskih skijaša održan u Val Dizeru.

On je bio drugi nakon prve vožnje, a do treće pobjede u Svjetskom kupu došao je u ukupnom vremenu minut, 38 sekundi i 14 stotinki.

Sa 84 stotinke zaostatka drugo mjesto osvojio je Austrijanac Manuel Feler.

On je bio drugi i u jučerašnjem veleslalomu.

Pobjedničko postolje kompletirao je trećeplasirani Švajcarac Loik Milar sa 98 stotinki slabijim vremenom od pobjkednika.

Na četvrtom mjestu završio je Šveđanin Kristofer Jakobsem, peti je bio Francuz Aleksis Panturo, a šesti vodeći nakon prve vožnje, Norvežanin Henrik Kristofersen.

Broten je vodeći u plasmanu slaloma sa 100 bodova, ispred Felera sa 80 i MIlara sa 60 bodova.

Švajcarac Marko Odermat vodeći je u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 520 bodova.

Norvežanin Aleksander Amot Kilde je drugi sa 380, a treći Broten sa 215 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS