Brnović: Budućnost želi plasman u treće kolo

Podgorica, (MINA) – Budućnost želi plasman u treće kolo, poručio je trener podgoričkih fudbalera Ivan Brnović uoči sjutrašnjeg revanša protiv CSKA iz Sofije.

Bugarski predstavnik prvi duel pred svojim navijačima dobio je 1:0.

Brnović je kazao da su u podgoričkom klubu prihvatili oduku UEFA da se zbog lošeg terena umjesto na Gradskom stadionu igra na DG areni.

“Nikada se nijesam žalio, neću ni sada već ću preuzeti odgovornost. Alibi u tome što se promijenilo mjesto domaćinstva nećemo tražiti. Isti nam je motiv, isti cilj, ista želja i ista ambicija”, rekao je Brnović.

Govoreći o rivalu, on je naglasio da najveća snaga u timskom duhu.

“Postoji ta hemija, posebno su dobri u fazi odbrane, teško primaju golove, iako se u poslednjem meču dva puta tresla njihova mreža. Opet, njihovi protivnici jako teško stvaraju šanse. Kada se sve sabere, ekipa za potpuni respekt”, rekao je Brnović.

On je naglasio da će Budućnost u odnosu na prvi meč biti jača za ruskog štopera Iliju Serikova.

“Sa Serikovim ćemo dobiti dodatnu brzinu, agresivnost koja nam je jako bitna u ovakvim mečevima kada moramo da spriječimo tranziciju rivala, kako u centralnom dijelu terena tako i u tom povratku i trčanju, prema našem golu”, rekao je Brnović.

On je čestitao Dečiću plasman u treće kolo, navodeći da očekuje da će im se priključiti Mornar i Budućnost.

“Sjajna stvar za Tuzane, naš fudbal i državu generalno. Čestitke i kolegi Miloradu Pekoviću na sjajno odrađenom poslu u taktičkom smislu. Sa druge strane, Mornar je pokazao nevjerovatan kvalitet u svim segmentima igre, prije svega u taktičkom i smislu zajedništva koji pokazuju na terenu”, rekao je Brnović.

On je naglasio da se, uz dužno poštovanje ostalima, najviše očekuje od Budućnosti, u prvenstvu, ali i u evropskim kvalifikacijama zbog imena i reputacije kluba.

“Daćemo sve od sebe da to opravdamo”, Brnović.

Golman podgoričkog tima Milan Mijatović kazao je da uprkos promjeni stadiona motiva neće faliti.

“Vidjeli smo u prvoj utakmici da možemo da igramo protiv CSKA, nadam se da uz podršku navijača i dobru igru možemo da prođemo u treće kolo”, rekao je Mijatović.

On je, govoreći o prvom duelu u Sofiji, kazao da je šteta što Budućnost nije postigla pogodak.

“Imali smo nekoliko dobrih prilika. Moramo izaći hrabro, odvažno, jako u duelima. Želimo da nametnemo naš ritam, da stvaramo šanse i postignemo brzi gol”, rekao je Mijatović.

Duel na DG areni počeće u 21 sat.

