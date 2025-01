Brinjone najbrža u Sent Antonu

Podgorica, (MINA) – Italijanka Federika Brinjone pobjednica je drugog spusta Svjetskog kupa alpskih skijašica, koja je vožen danas u austrijskom Sent Antonu.

Do prve pobjede u toj disciplini, ukupno 30. u Svjetskom kupu, došla je u vremenu minut, 16 sekundi i osam stotinki.

Brinjone je sedam stotinki bila brža od drugoplasirane Švajcarkinje Malori Blank, a pobjedničko postolje kompletirala je Čehinja Ester Ledecka sa 18 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Trku je obilježio povratak Amerikanke Lindzi Von, koja nije vozila spust na Svjetskom kupu od 2019. kad.

Von, vlasnica četiri velika kristalna globusa i osam malih u spustu, završila je na šestoj poziciji sa 58 stotinki kašnjenja u odnosu na Brinjone.

Amerikanka ima titanijum u koljenu koji joj je ugrađen hirurškom intervencijom prošle godine.

Prije tri sedmice bila je 14. poziciju u superveleslalomu u švajcarskom Sankt Moricu.

Od skijašica iz regiona, reprezentativka BiH Elvedina Muzaferija završila je na 34. mjestu.

Huter je vodeća u plasmanu spusta sa 136 bodova i ima sedam više od Brinjone.

Ledecka je treća sa 100 bodova.

U generalnom plasmanu Svjetskog kupa čelnu poziciju zauzima Zrinka Ljutić sa 456 bodova.

Šveđanka Sara Hektor je druga sa 447, dok je Kamil Rest treća sa 433 boda.

