Bošković član odbojkaške komisije CEV-a

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Ivan Bošković imenovan je za člana Odbojkaške komisije Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

Bošković, bivši odbojkaš Budućnosti i reprezentacije Crne Gore, generalni sekretar Odbojkaškog saveza je od 2013. godine.

Član je i tehničke komisije Balkanske odbojkaške Asocijacije (BVA), a od 2014. godine je i CEV Supervizor.

Odbojkaška komisija CEV (European Volleyball Commission) je novoformirana komisija koja je objedinila nekadašnju sportsku i komisiju za evropske kupove, sa ciljem još boljeg i bržeg razvoja evropske odbojke i odbojkaških takmičenja.

Komisija, koja broji 17 članova, imenovana je za mandatni period 2024-2028.

Njen predsjednik biće Libencio Konti iz Italije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS