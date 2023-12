Borusija i PSŽ u osmini finala, Milan u Lige Evrope

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Borusije iz Dortmunda i Pari sen Žermena plasirali su se iz F grupe u osminu finala Lige šampiona, Milan će takmičenje nastaviti u Ligi Evrope, dok je Njukasl završio sezonu na evropskoj sceni.

Borusija i Pari sen Žermen igrali su u Dortmundu, u posljednjem kolu, neriješeno 1:1, dok je Milan kao gost slavio protiv Njukasla 2:1.

Porto je u H grupi pred svojim navijačima savladao Šahtjor 5:3 i potvrdio plasman u osminu finala.

Barselona, koja je osigurala prvo mjesto, poražena je kao gost od Antverpena 3:2

Šahtjor će u Ligu Evrope, dok je Antverpen ranije ostao bez šansi za nastavak takmičenja na evropskoj sceni.

U E grupi, Atletiko je u Madridu savladao Lacio 2:1 i kao prvoplasirani izborio osminu finala.

U nokaut fazu će i Lacio, dok će takmičenje u Ligi Evrope nastaviti Fejnord, koji je u Glazgovu izgubio od Seltika 2:1.

Mančester siti je u Beogradu, u H grupi, savladao Crvenu zvezdu 3:2 i takmičenje završio sa maksimalnim učinkom.

Među 16 najboljih je i Lajpcih, koji je pred svojim navijačima savladao Jang Bojs 2:1.

Švajcarski predstavnik će evropsku sezonu nastaviti u Ligi Evrope.

