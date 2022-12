Bokseri Budve najuspješniji na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Bokseri Budve sa devet zlatnih i pet srebrnih medalja bili su najuspješniji učesnici pojedinačnog Prvenstva Crne Gore u svim uzrasnim kategorijama.

Prvaci Crne Gore, od boksera Budve, postali su seniori Petar Liješević, Petar Marčić,

Stefan Savković, omladinac Andrija Brajković, juniori Vasilije Kujundžić i Mihailo Milović, školarci Strahinja Mrdak i Slobodan Jelušić i

pionir Strahinja Vučetić.

Srebrni su bili senior Nikola Radenović, junior Ognjen Drljević, školarci Luka Otaševic i

Vadim Kolesnikov i pionir Nikola Vučković.

Za najboljeg seniora prvenstva proglašen je Tomislav Đinović iz Bokserskog kluba Zlatičanin, koji je u finalnom meču kategorije do 60 kilograma pobijedio Edina Alkovića iz BK Podgorica.

Prvak Crne Gore postao je i nekadašnji karatista, Mario Hodžić.

Član Podgorice u finalnom meču kategorije do 75 kilograma pobijedio je Radenovića iz Budve.

U konkurenciji seniora prvaci Crne Gore postali su i Luka Gačević (Bijelo Polje) i i Nikola Lekić (Pauer boksing).

Za najboljeg omladinca proglašen je Aleksa Orović (Radnički Berane), najbolji junior je Marko Raičević (BK Nikšić), Andrija Nikitović (BK Nikišić) je najbolji školarac, dok je Strahinja Vučetić (BK Budva) nagrađen za najboljeg pionira.

Proglašen je i najbolji sudija, a nagradu je dobio Rade Vujović.

