Boks – Savkoviću Zlatni gong

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Stefan Savković osvojio je zlatnu medalju i priznanje za najboljeg takmičara međunarodnog turnira Zlatni gong u Skoplju.

On je danas u finalnom meču kategorije do 71 kilogram pobijedio Patriota Behramija sa Kosova.

U polufinalnoj borbi slavio je protiv Kristijana Miteva iz Bugarske.

Sa srebrnom medaljom nastup su završili Petar Marčić i Petar Liješević.

Marčić je u kategoriji do 80 kilograma, nakon pobjede protiv Aleksa Artura iz Škotske, u finalu poražen sumnjivom odlukom sudija od Dionisa Gašija sa Kosova.

Saopšteno je da se crnogorska delegacija žalila Svjetskoj bokserskoj asocijaciji na tu odluku.

Liješević je u kategoriji do 86 kilograma u polufinalu savladao Redisa Karaka iz Albanije, dok je u finalnoj borbi poražen na poene od šampiona Engleske Džordža Krotija.

U polufinalu nastup u Skoplju završili su Edin Alković (do 60) i Milorad Purić (do 86).

Crnogorske borce predvodio je selektor Nikola Ružić, dok je mečeve sudio Miloš Danilović.

