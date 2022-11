Boks – Nikšić trećeplasirani nakon drugog kola

Podgorica, (MINA) – Bokseri Nikšića nakon dva kola dijele treće mjesto na tabeli Regionalne bokserske lige.

Crnogorski predstavnik bio je domaćin drugog kola, a tokom dva takmičarska dana održano je 57 borbi.

Nikšić je turnir završio sa 32 osvojena boda.

U omladinskoj konkurenciji sva trojica domaćih boraca upisala su poraze.

U kategoriji do 57 kilograma Filip Božović je prekidom u trećoj rundi izgubio od Alena Rustemova iz skopskog Vardara.

Do 71, Vito Marinović nije mogao više od časnog poraza u duelu sa Urošem Čingelićem iz Loznice.

Jednoglasnom odlukom sudija Andrija Brajković u kategoriji preko 92 kilograma izgubio je borbu od člana Maribora, Melina Januzaja.

U seniorskoj konkurenciji održano je 16 borbi a domaći bokseri bili su akteri četiri.

U kategoriji do 63,5 kilograma, Luka Gačević je bio bolji od boksera Vardara Uljana Ozema 4:1.

Slavio je i Stefan Savković u kategoriji do 71 kilogram, jednoglasnom odlukom sudija, protiv Vladimira Gubaša iz BK Sombor.

U kategoriji do 80 kilogram Petar Marčić je izgubio borbu od Gabrijela Veočića iz Loznice, dok je Petar Liješević izgubio od Vladimira Mirončikova iz beogradskog Radničkog.

Poslije drugog kola prvu poziciju zauzima ekipa Loznice sa 73 boda, koja je u Nikšiću sakupila 41 bod.

Drugi je Novi Pazar sa 57 bodova od kojih su ovog vikenda osvojili 28.

Nikšić i Sombor dijele treće mjesto sa 54 boda.

