Bokan: Šok, nevjerica i tuga za Milojevićem

Podgorica, (MINA) – Ne postoje riječi kojima bi dovoljno iskazali šok, nevjericu i tugu, kazao je predsjednik Košarkaškog kluba Budućnost Voli, Dragan Bokan, navodeći da ih je pogodila vijest da je zauvijek otišao Dejan Milojević.

On je u saopštenju naveo da je Milojević bio nevjerovatan čovjek, saigrač, trener, drug, otac i suprug.

“Široki osmjeh koji je odmah na startu razoružavao svakoga. Noseći naš dres ispisao je istoriju ABA lige, bio dio generacije koja je osvojila duplu krunu 2001. godine. Kasnije kao trener, tako je malo falilo i u Evrokupu i u ABA ligi. Htio je da ostane, uz jedini uslov – da ne dobije poziv iz NBA lige, ali upravo takav scenario se desio”, kazao je Bokan.

On je istakao da Milojević i kao trener u najjačoj ligi i šampion u njoj, nije zaboravio Budućnost.

“Zvao je da vidi kako stojimo, kako igramo, pratio, onako istinski, prijateljski. Nemoguće je riječima iskazati koliko će nam nedostajati. Zbogom, dragi moj prijatelju. S posebnim pijetetom i dubokim emocijama čuvaću uspomenu na Tebe”, rekao je Bokan.

On je naglasio da dok postiji Budućnost živjeće i sjećanje na Milojevića.

“Počivaj u miru dragi Miloje, mislima smo uz tvoju porodicu”, naveo je Bokan u saopoštenju.

